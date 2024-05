Furgone in fiamme sulla Caltanissetta-Gela, traffico in tilt

Incendio sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela, al km 46, tra il bivio di Judeca e quello di Butera. Intorno alle 13.30 di oggi (lunedì 27 maggio) un furgone è andato in fiamme mentre era in viaggio. A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso conducente del mezzo, che è riuscito a mettersi in salvo. La centrale operativa dei vigili del fuoco di Caltanissetta ha inviato una squadra, che ha spento l’incendio. Sul posto anche la polizia stradale. Per diverso tempo il traffico è rimasto bloccato.