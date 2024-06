Ladri in azione all'istituto comprensivo di Gela: nel mirino i distributori di snack, portati via i soldi

Ladri in azione anche nella settimana in cui si conclude l'anno scolastico. A Gela è stato preso di mira l'istituto comprensivo Giovanni Verga, dove sono stati gravemente danneggiati i distrbutori di bevande e merendine. Chi è entrato in azione è riuscito a fare irruzione nei locali della struttura che si trova in via Salonicco, forzando una finestra.

Al piano terra sono state manomesse le macchinette per acquistare gli snack, ma non solo: i malviventi si sono impossessati anche di tutti i soldi contenuti all'interno, fuggendo subito dopo con un bottino ancora da quantificare. A fare l'amara scoperta è stao il personale scolastico, al momento dell'apertura della scuola dopo il fine settimana.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato il furto e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Si tratta dell'ennesimo colpo negli istituti scolastici in Sicilia, sempre più presi d'assalto da ladri e vandali. Soltanto tre giorni fa è finito nel mirino il liceo scientifico Sciascia di Canicattì, in provincia di Agrigento. Qualcuno, anche in questo di notte, è riuscito a forzare un ingresso e ad entrare.