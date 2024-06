Madre e figlio di Mussomeli uccisi in Inghilterra: è un costruttore il sospettato, anche lui della piccola capitale del Vallone

Da tempo avevano lasciato la Sicilia alla ricerca di una vita migliore. Madre e figlio, si erano messi alle spalle Mussomeli, la piccola capitale del Vallone in cui vivevano, nel cuore dell’entroterra nisseno, per vivere una nuova vita. Avevano scelto di trasferirsi in Inghilterra, dove con il passare degli anni si erano ben integrati e avevano trovato anche un lavoro. I due però, Maria Nugara e Giuseppe Morreale, martedì scorso, intorno alle 22, sono stati trovati dalla polizia senza vita, nella loro abitazione di Cambridge Road. I soccorsi si sono rivelati inutili. La svolta alle indagini, sarebbe arrivata in pochi giorni.

Le attenzioni degli investigatori - secondo quanto riportato dal sito della Bbc - , si sono subito concentrati su un uomo di 63 anni, Calogero Ricotta, costruttore. Sarebbe il compagno della donna, dopo la sua separazione dal marito. L’uomo, anche lui di Mussomeli, è stato fermato venerdì scorso perché sospettato di essere il presunto autore del duplice omicidio. È accusato anche di lesioni. Maria Nugara, 54 anni, originaria di Sutera, viveva nel villaggio di Ugley, nell’Essex, a poco più di un’ora da Londra in una casa riparata e ricca di verde.