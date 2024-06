Riesi, locali vietati la sera per due anni ai cinque responsabili di una rissa

Il questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso otto provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di altrettante persone che si sono rese responsabili di gravi condotte antisociali.

Cinque Daspo urbano sono stati notificati ai responsabili di una rissa scaturita per futili motivi a Riesi. Ai cinque, arrestati dai carabinieri, sarà vietato l’accesso e lo stazionamento nei locali di Riesi nelle ore serali e notturne, per due anni.

Un provvedimento di ammonimento per violenza domestica è stato emesso nei confronti di un ventiduenne indagato per lesioni personali nei confronti della madre e della sorella e denunciato dagli agenti del commissariato di Gela.

Un 51enne della provincia di Agrigento, già denunciato per atti persecutori dalla polizia e imputato per stalking nei confronti di una donna nissena, nei giorni scorsi è tornato nel capoluogo ricontattando la vittima e reiterando le molestie. All’uomo è stato ordinato di lasciare il territorio del comune di Caltanissetta con divieto di farvi ritorno per due anni.