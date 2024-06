I 250 anni della guardia di finanza, un’area di Caltanissetta intitolata «Largo Fiamme Gialle»

Da oggi sarà «Largo Fiamme Gialle». Così è stato intitolato il piazzale davanti l’ingresso della caserma «Capitano Enrico Franco» di Caltanissetta, come deliberato dall’amministrazione comunale. Cerimonia che è stata programmata tra le pieghe delle celebrazioni per i 250 anni di fondazione della guardia di finanza.

Presenti all’evento, tra gli altri, il comandante interregionale dell’Italia Sud occidentale della guardia di finanza, il generale di corpo d’armata Rosario Lorusso e il comandante regionale Sicilia, il generale di divisione Cosimo Di Gesù, il prefetto Chiara Armenia, il sindaco Roberto Gambino, il presidente facente funzioni della corte d’Appello, Giuseppe Melisenda Giambertoni, il procuratore generale, Fabio D’Anna, il procuratore capo Salvatore De Luca, il questore Pinuccia Albertina Agnello e altre autorità ancora, oltre a parecchi rappresentanti delle fiamme gialle.

Il generale Lorusso ha poi sottolineato «come intitolare una via cittadina alle fiamme gialle sia consuetudine in moltissime città italiane dove trovano sede le caserme del corpo». Il suo pensiero è andato poi ai tre militari del soccorso alpino della guardia di finanza, recentemente deceduti in servizio in provincia di Sondrio e al sacrificio del finanziere Scontrino morto a Caltanissetta durante i bombardamenti del luglio 1943.