Nascondeva droga in casa a Niscemi, nei guai un pregiudicato

I carabinieri del reparto territoriale di Gela unitamente ai colleghi del nucleo cinofili di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un pregiudicato di Niscemi, di 45 anni.

In particolare, i carabinieri della locale stazione durante una perquisizione operata a casa dell’uomo hanno rinvenuto circa 5 grammi di cocaina e crack suddivisi in dosi, un bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga.

L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre all’uomo, dopo l’udienza di convalida dell’arresto, sono stati applicate la misure cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Niscemi e quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.