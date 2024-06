«Novemila euro per fare uscire suo figlio dal carcere»: la truffa del finto maresciallo arriva a Gela

Il panico e la paura hanno hanno fatto cadere nella trappola un anziano di Gela, vittima della «truffa del finto maresciallo». Un raggiro studiato ad hoc e che anche in Sicilia è stato già messo a segno diverse volte. Nel mirino è finito un pensionato di 87 anni, contattato telefonicamente da un uomo con chiaro accento napoletano. Ha detto di essere un maresciallo dei carabinieri, avvisando l'anziano: «Suo figlio ha provocato un incidente. Ha investito una signora ed è stato arrestato per omicidio stradale. Anche sua nuora è ferita e si trova in ospedale. Se vuole evitare una denuncia o la galera del figlio deve pagare una cauzione di novemila euro».

Chi ha chiamato il pensionato era evidentemente in possesso di tutte le informazioni sul suo conto e dei rapporti di parentela con le persone da coinvolgere nel racconto, per renderlo verosimile. Al punto che l'ottantasettenne, in preda all'angoscia, ha subito provato a contattare un altro familiare, che però non ha risposto al telefono. Il truffatore ha quindi richiamato, rincarando la dose e dicendo all'anziano che se la donna investita fosse morta, il figlio sarebbe rimasto in carcere.