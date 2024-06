Nove comuni del Nisseno a secco per un guasto al Fanaco

L’emergenza idrica non concede tregua, con 9 comuni del Nisseno che ieri mattina (12 giugno 2024) si sono ritrovati senza acqua dopo l’interruzione, da parte di Siciliacque, della fornitura idrica per un guasto al Fanaco. Niente acqua, nei comuni di Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Montedoro, Bompensiere, Sommatino e Delia. Guasto che ieri pomeriggio è stato riparato e in giornata la situazione dovrebbe normalizzarsi. Intanto ieri si è svolto un nuovo vertice della cabina di regia coordinata dalla Prefettura di Caltanissetta. Gela, Caltanissetta e San Cataldo manterranno fino a ottobre lo standard di approvvigionamento attuale grazie agli interventi sull’Ancipa.

Più complicata la situazione nelle zone balneari del territorio di Butera, De Susino, Tenutella e Falconara, dove vi sono anche delle strutture ricettive e dove si registrano diversi casi di furto e allacci abusivi. Furti alla condotta anche nella tratta che dal Ragoleto, nel Ragusano, porta acqua ai serbatoi gestiti dalla Bioraffineria. Per sopperire alla carenza idrica attuale Caltaqua ha sottolineato che potranno essere sfruttati due nuovi pozzi disponibili nei pressi del Ragoleto. L’obiettivo è quello di mantenere dalla diga Ragoleto i circa 100 litri al secondo almeno fino all’autunno.