Violenze e aggressioni in famiglia a Caltanissetta, questore emette 9 misure di prevenzione

Il questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso nove provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di altrettante persone responsabili di gravi condotte antisociali. Quattro provvedimenti di «ammonimento» per violenza domestica sono stati emessi nei confronti di altrettanti uomini di 60, 20, 24 e 46 anni, responsabili, rispettivamente, di violenza fisica e morale nei confronti della moglie; di atti persecutori, molestie e violenza fisica nei confronti dell’ex compagna; di aggressione al padre, danneggiando le suppellettili di casa in presenza di minori, perché il genitore si è rifiutato di consegnargli denaro per la droga; minacce di morte alla moglie con un coltello.

Cinque provvedimenti di «avviso orale» sono stati emessi nei confronti di un 35enne, denunciato dai carabinieri di Mussomeli per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale; di un 33enne arrestato dal commissariato di Gela per detenzione e spaccio di cocaina; di un 25enne denunciato dai carabinieri di Delia per guida senza patente e sotto l’influenza di alcol e stupefacenti e per oltraggio a pubblico ufficiale; di un 25enne e due 34enni, tratti in arresto dal commissariato di Gela per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.