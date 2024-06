Capre costrette a bere fango, l'appello da un allevatore di Caltanissetta: «Così vediamo i nostri animali morire di sete»

Centinaia di capre costrette a bere fango da un laghetto artificiale ormai diventato una enorme pozzanghera. È l'immagine che arriva dalle campagne di Caltanissetta con questo video pubblicato sulle pagine social di Coldiretti Sicilia. La testimonianza è quella di Luca Cammarata, allevatore e titolare di un'azienda di zootecnia.

«Non c'è più acqua da dare da bere agli animali - dice Cammarata -, l'unica risorsa idrica che abbiamo è un laghetto artificiale, ormai invaso dal fango e gli animali non riescono a bere».

La proposta è quella di mobilitare l'esercito per far arrivare l'acqua nelle aziende zootecniche e non è solo una questione economica (gli animali che non bevono, non possono neppure mangiare e quindi produrre): «Non possiamo far morire gli animali di sete - sottolinea Cammarata -: è un momento drammatico».

Nei giorni scorsi il Consorzio di bonifica della Siciliaoccidentale ha incontrato le organizzazioni agricole per concordare la ripartizione delle risorse idriche disponibili, mentre per il comparto zootecnico saranno le autobotti, reperite anche attraverso i Comuni, a garantire l'acqua agli allevamenti.