Incendio al kartodromo internazionale di Gela: non si esclude l'origine dolosa

Paura al kartodromo internazionale di Gela, dove è divampato un incendio. Le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno distrutto gran parte dell'area verde lungo il perimetro dell'impianto e diversi penumatici che si trovano a bordo pista.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, evitando così che si propagasse ulteriormente. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato sul posto i rilievi per risalire all'origine delle fiamme. Le indagini sono in corso: non è esclusa la matrice dolosa, visto che all'ingresso della struttura è anche stato trovato un sacchetto con un animale morto all'interno.

L'ipotesi è che si sia trattato di una intimidazione. Già lo scorso anno, sempre a metà giugno, un incendio si era sviluppato nell’area esterna del kartodromo, lungo la strada che collega con Butera. In quel caso erano stati gravemente danneggiati anche tre lampioni dell'impianto di illuminazione pubblica e soltanto l'intevento dei vigili del fuoco, giunti da Caltanissetta, era riuscito a evitare ulteriori danni.