Caltanissetta, espulsione e rimpatrio per un bengalese: era stato condannato per finalità eversive

La questura di Caltanissetta ha espulso e rimpatriato un bengalese, irregolare sul territorio nazionale, destinatario di un ordine di allontanamento emesso dal questore di Roma. Era stato rintracciato giorni fa sul territorio della provincia di Caltanissetta, al termine dell’attività svolta dalla Digos e dall’Ufficio Immigrazione. Nel 2019 era stato condannato dal Tribunale di Brescia a un anno, tre mesi e undici giorni di reclusione per istigazione a delinquere in relazione al reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, per avere manifestato adesione alle attività delle organizzazioni terroristiche internazionali.