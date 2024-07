Frode internazionale a Caltanissetta da 2,5 milioni di euro: nove condanne

L’attività di indagine, conclusasi nel 2022, coordinata dalla Procura di Repubblica di Caltanissetta e svolta dal gruppo della guardia di finanza di Caltanissetta e dal Norm dei carabinieri Caltanissetta, ha permesso di disvelare come l’organizzazione criminale, stabilmente costituita tra gli imputati, avesse ramificazioni anche sul territorio della Repubblica Ceca, dove venivano creati fittizi soggetti giuridici, necessari per la realizzazione delle frodi perpetrate dagli indagati.

Si è concluso con una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti per tutti gli imputati il processo, celebrato d’innanzi al Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale, relativo alla frode fiscale realizzata – nel contesto del mercato della compravendita e della distribuzione di pneumatici – dall’associazione a delinquere, con ramificazioni sul territorio nazionale ed estero (Repubblica Ceca), costituita dagli imputati e avente quale principale scopo quello di favorire fiscalmente la società Olpneus Srl di San Cataldo (CL).

Così facendo, sfruttando il regime di sospensione di imposta, la prima società venditrice otteneva detrazioni di imposta, sia Iva che Ires, non spettanti. Il credito Iva, infatti, traeva origine da una serie di operazioni inesistenti, certificate da fatture false, consistenti in compravendita di prodotti, di fatto, mai movimentati i cui volumi di affari venivano quantificati in circa 8 milioni di euro, con relative imposte evase pari a 2,5 milioni di euro, già oggetto – in sede cautelare – di specifico sequestro preventivo, anche per equivalente.

Reati, a vario titolo contestati agli imputati ed oggetto della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, sono quelli di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In relazione ai menzionati reati, venivano applicate a Orlando Lirio, rappresentante legale della Olpneus Srl, e Oto Santuori la pena di 1 anno, 10 mesi e 10 giorni di reclusione, a Ragazzo Luigi la pena di 1 anno, 9 mesi e 16 giorni di reclusione, a Rasola Alessandro Stefano la pena di 8 mesi di reclusione, a Santuori Emanuele, Raccioppi Maria Pia, Menafro Vincenzo, Menafro Roberto e Ballarino Carlo la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione.