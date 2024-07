Omicidio Aldo Naro a Palermo, i consulenti dei familiari del giovane medico: «Diversi i colpi mortali inferti»

«Le emorragie cerebrali riscontrate sul cadavere di Aldo Naro erano molteplici, gravi, profonde e coinvolgevano tutto l’encefalo. Una tale lesività non può essere spiegata con un solo colpo, come invece sostenuto dal professore Paolo Procaccianti per conto della procura». Così hanno affermato in aula i consulenti medici nominati dai familiari del giovane medico sancataldese ucciso nella discoteca Goa di Palermo il 14 febbraio 2015, rispondendo alle domande degli avvocati Salvatore Falzone e Antonino Falzone nel corso del processo per omicidio che si celebra dinnanzi alla corte di assise di Palermo.

I colpi subiti dal giovane hanno infatti provocato la rottura del setto nasale e della prima vertebra cervicale, lesioni “della regione antero laterale destra e sinistra del collo», lesioni «alla base del collo a dieci centimetri dal lobo dell’orecchio», oltre che un trauma toracico. La vittima presentava anche una «lesione sul labbro inferiore, contusioni al gomito, ai polsi e al dorso della mano destra». Secondo i dottori Giuseppe Ragazzi, Salvatore Cicero e Giovanni Bartoloni tali lesioni erano già visibili nel 2015 quando fu effettuato l’esame esterno del cadavere all’indomani della morte del medico.