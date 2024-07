Mazzarino, sorpresi con 9 kg di hashish: quattro ragazzi arrestati

Quattro ragazzi di 26 anni di Mazzarino sono stati arrestati dai carabinieri del reparto territoriale di Gela per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Due di loro sono stati sorpresi alla zona industriale di Caltanissetta subito dopo aver ritirato due pacchi dalla filiale di un’azienda di spedizioni, estranea ai fatti. Nei pacchi dove sono stati rinvenuti, nel corso della perquisizione veicolare, 90 panetti di hashish per un peso totale di 9 chili. I carabinieri avevano avuto contezza dell’arrivo dei due pacchi con la droga acquistata tramite canali web.

Altri due giovani, ritenuti complici, sono stati fermati a poca distanza a bordo di un’altra auto dove sono stati rinvenuti ulteriori 5 panetti, per un peso di circa 500 grammi di hashish, e una dose di marijuana. Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari sono stati trovati ulteriori 16 panetti di hashish per circa 1,5 kg, 500 grammi circa di marijuana, bilancini e materiale vario per il confezionamento della droga. Il gip Graziella Luparello ha convalidato gli arresti e confermato per i quattro giovani, tutti incensurati, la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico.