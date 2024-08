Gela, riparte la distribuzione dell'acqua ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di aver ripristinato le forniture idriche ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, nel territorio di Gela. Per effetto di ciò Caltaqua - Acque di Caltanissetta spa, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, domani (2 agosto) riavvierà la distribuzione secondo quanto programmato.

La riduzione a Gela causata da lavori alla condotta

«Al fine di una completa informazione, Siciliacque precisa che la riduzione della fornitura idrica al Comune di Gela è conseguente ad un provvedimento della Bioraffineria di Gela, che ha richiesto a Siciliacque una rimodulazione temporanea della portata prelevata dalla diga Dirillo - da 100 a 70 litri al secondo - per effettuare una riparazione nella condotta». A tal proposito, Siciliacque sottolinea «di essere in attesa di una comunicazione da parte della Bioraffineria in merito al ripristino delle normali forniture».