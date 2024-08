Crisi idrica, distribuiti 149mila litri di acqua a Caltanissetta con autobotti e pick-up

È di 149 mila litri di acqua distribuiti il bilancio della prima giornata di interventi per rifornire contrada Fontanelle, a Caltanissetta, che nelle ultime settimane ha gravemente risentito delle conseguenze della crisi idrica.

In tutto sono state servite 58 utenze. Per l’operazione, attivata dal capo della Protezione civile della Regione Siciliana Salvo Cocina d’accordo con il presidente Renato Schifani, sono impiegati autobotti e pick-up che riescono a servire le zone più impervie non raggiungibili dagli altri mezzi. L’intervento continuerà anche domani per rifornire altre 50 utenze.