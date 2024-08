Maltempo a Caltanissetta, crollo nella chiesa di San Sebastiano

Crollo nella chiesa di San Sebastiano, a Caltanissetta, proprio di fronte alla cattedrale. È stata la forte pioggia abbattutasi sul capoluogo nisseno a causare un parziale cedimento della copertura.

È venuta giù, in particolare, una piccola parte delle due falde del tetto. Mentre il temporale imperversava su una fetta della città, improvvisamente un boato s’è levato alto. Così da essere sentito da alcuni abitanti della zona, nel cuore del centro storico nisseno. Il cupo fragore ha accompagnato la caduta. All’esterno sono finiti in strada calcinacci che hanno allarmato alcuni passanti. Nell’immediato non s’è avuta l’esatta percezione dell’accaduto. La prima sensazione è che fossero venute giù solo alcune parti dell’intonaco. Ma un abitante della zona, messo in allerta dal forte fragore, s’è accorto del buco che si era aperto su una falda del tetto. In quel punto due travi di legno si sarebbero spezzate. Sarebbe stata la pioggia caduta fitta, infiltrandosi, a provocare il danno. Per buona sorte la pioggia di calcinacci non ha colpito alcun passante. Solo un po’ di paura e nulla più. Adesso saranno Soprintendenza e Curia a provvedere ai lavori.