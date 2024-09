L'acqua del Fanaco torbida dopo le piogge: a poco a poco la situazione torna alla normalità

Stavolta piove... ma sul bagnato. In una terra assetata, in ginocchio a causa proprio dell’assenza di piogge significative e imprigionata dalla siccità, un po’ di pioggia ha mandato in tilt l’erogazione idrica in nove comuni del Nisseno. Al danno, legato alla carenza di piogge e quindi di acqua, si aggiunge anche la beffa.

Quella pioggia di fine agosto, accompagnata da tuoni e fulmini, ha provocato l’interruzione del Fanaco. In particolare, Siciliaque, è stata costretta a fermare l’acquedotto, perché dal potabilizzatore, usciva acqua torbida. E così, in un territorio che sta già soffrendo la sete, con l’acqua dai rubinetti che arriva con il contagocce e con una pressione bassissima perché si teme che le condotte possano scoppiare, ecco che si è registrata un’interruzione, l’ennesima, con i rubinetti che sono rimasti a secco. Nove i comuni del nisseno, in cui l’erogazione è stata sospesa: Mussomeli, Campofranco, Acquaviva Platani, Sutera, Milena, Bompensiere, Montedoro, Delia e Sommatino. La situazione tuttavia, con il passare delle ore, è tornata gradualmente alla normalità già nella giornata di ieri. A Campofranco e Sutera, l’erogazione è stata ripristinata ieri mattina, mentre in altri cinque comuni, nel pomeriggio. A Delia e Sommatino, la distribuzione, è ripresa ieri sera, intorno alle 22.