Con la sua auto si scontra con un Tir sulla Caltanissetta-Gela, vittoriese muore a 28 anni

In un incidente sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela, all’altezza di Butera, è morto stamattina un ragazzo di 28 anni. Si stava recando al lavoro, in un villaggio turistico che si trova sulla Gela-Licata, nei pressi di Falconara, Salvatore Calaciura, nato a Vittoria, ma residente a Butera. È morto poco prima della zona industriale di contrada Burgio. Aveva solo 28 anni. Era al volante della sua auto, quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un tir. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso ma il giovane era già deceduto. Gli operatori del 118 hanno soccorso l’autista del camion che non sarebbe ferito in maniera grave. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale.