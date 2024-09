Caltanissetta, fatture «gonfiate»: la guardia di finanza sequestra oltre 4 milioni di euro

Le imprese «apri e chiudi», operative per circa due anni, avrebbero compensato i contributi previdenziali ed assistenziali con crediti d’imposta inesistenti per un milione e 47 mila euro, di cui poco meno di 309 mila euro rientranti nel Pnrr.

Le società venivano costituite unicamente per consentire una rotazione sistematica del personale tra le stesse e permettere, in tal modo, alla capofila di abbattere la pressione fiscale e generare disponibilità finanziarie che, nel tempo, venivano trasferite ai soggetti segnalati.

La Guardia di Finanza di Gela, su ordine del Gip del Tribunale di Gela, ha sequestrato oltre 4 milioni di euro nei confronti di 6 imprenditori indagati per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione.

Gli accertamenti hanno confermato che la società per azioni, dal 2019 al 2022, si è avvalsa di fatture per operazioni in parte inesistenti, ossia attestanti un importo maggiorato rispetto a quello effettivamente corrisposto, per un valore complessivo di 6,7 milioni di euro.

Al termine delle indagini il Gip di Gela ha disposto il sequestro preventivo di oltre 4 milioni di euro, somma pari alle imposte evase e ai crediti inesistenti nei confronti degli indagati.