L'acqua non arriva e dove c'è è torbida, proteste a Caltanissetta

A Caltanissetta, in via De Cosmi, una trentina di persone sono scese in strada bloccando il traffico. Non ricevono acqua da 14 giorni e ad oggi (14 settembre 2024) non hanno avuto alcuna notizia su quando avverrà la distribuzione idrica. Il Comune ha messo a disposizione delle autobotti ma molti dei manifestanti, che abitano ai piani superiori in palazzi privi di ascensore, non possono usufruirne. Sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno liberato la strada consentendo nuovamente la circolazione stradale. I manifestanti, che momentaneamente si sono spostati sui marciapiedi, chiedono di incontrare un rappresentante delle istituzioni.

In altre zone della città, invece, l’acqua è arrivata dopo 9 giorni di attesa, ma è torbida e inutilizzabile per scopi alimentari. A segnalarlo inviando una foto è una residente della parte alta del centro storico della città. «Questo è il bagno di casa mia - dice Francesca Inserra - ho chiamato il call center di Caltaqua per segnalarlo e mi hanno detto che l’acqua non è potabile. Non si può utilizzare né per cucinare né per bere».