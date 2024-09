Mentre Caltanissetta fa i conti con la penuria d'acqua, come dimostra la lunga protesta delle donne, quella razionata si perde per strada. Oggi c'è stata una rottura della conduttura in via Libertà di fronte al tribunale. Sul posto i tecnici di Caltaqua, i carabinieri ed i vigili del fuoco. Tra le cause probabilmente la pressione dell'acqua aumentata.