Il sindaco di Delia aggredito con un coltello in Comune da un precario

Il sindaco di Delia (Caltanissetta), Gianfilippo Bancheri, è stato aggredito da un precario armato di coltello mentre si trovava nell’ufficio protocollo del Comune. L’aggressore, un 55enne, che lavora con il reddito minimo di inserimento in alcuni progetti comunali, gli ha puntato l’arma alla gola. A quanto pare avrebbe accusato il sindaco di non aver ancora ricevuto il bonus spesa. Una dipendente che era presente alla scena è fuggita, mentre il sindaco è riuscito a reagire. Dopo una breve colluttazione è rimasto ferito da un fendente a un dito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà l’aggressore.

Politici ed esponenti delle istituzioni hanno espresso solidarietà al sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, che questa mattina è stato aggredito da un 55enne armato di coltello.

«Voglio esprimere la mia vicinanza e affetto al sindaco di Delia e amico Gianfilippo Bancheri per la grave aggressione subita. Quanto accaduto non è assolutamente accettabile ed auspico che il protagonista dell’atto violento venga subito assicurato alla giustizia», dice il vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana Nuccio Di Paola.