Hacker di Gela arrestato, il procuratore di Napoli Gratteri: «Siamo tornati alla carta per non farci intercettare»

Dopo avere compreso la pericolosità del soggetto arrestato «abbiamo deciso di non usare più mail, WhatsApp, e altri strumenti simili, anzi siamo tornati alla carta per timore che potesse intercettare qualcosa». Lo ha reso noto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri (nella foto) nel corso di una conferenza stampa indetta per illustrare i dettagli dell’arresto di un hacker di 24 anni originario di Gela ma impiegato a Roma, accusato di avere violato diversi sistemi informatici, anche del ministero della Giustizia, della guardia di finanza e di altre importanti aziende.

Il 24enne è accusato di accesso abusivo aggravato alle strutture e diffusione di malware e programmi software in concorso con ignoti.

L’arresto risale a ieri pomeriggio (1 ottobre 2024) da parte della polizia postale che nel corso della nottata ha eseguito una perquisizione grazie alla quale è stata sequestrata una imponente mole di dati che adesso è a disposizione degli inquirenti.