Gli studenti scendono in piazza a Caltanissetta contro la crisi idrica

Gli studenti di Caltanissetta hanno organizzato per domani a partire dalle 10 da piazza della Repubblica un corteo contro l’emergenza idrica, che si concluderà alle 11 in piazza Garibaldi. Sono previsti interventi fino alle 13. Gli studenti, promotori di questa iniziativa, lanciano un appello a tutta la città: «La scelta di manifestare di domenica - dice il comitato degli studenti liceali e universitari organizzatore della manifestazione - dimostra che non si tratta di evitare la scuola, ma di un impegno vero, sentito. L’acqua è un diritto che non può essere rimandato, e l’emergenza è troppo seria per concedersi pause».

Questi i partiti e le associazioni che manifesteranno al fianco degli studenti: Movimento 5 Stelle; Cgil; il comitato provinciale dell’associazione Partigiani d’Italia; Avanti Così; Riprendiamoci la Città; Collettivo Letizia; Futura - Costruiamo Insieme la Città; Onde donneinmovimento; Associazione Straula; Wwf Sicilia Centrale; Federconsumatori ; Legambiente; Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa; il circolo di Sinistra Italiana «Enrichetta Casanova Infuso“; Sinistra Italiana; Giovani Democratici; Governo di Lei; Donne Democratiche San Cataldo; Rum Caltanissetta.