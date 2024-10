Un pensionato morto a Gela dopo essere stato travolto da una Jeep

Incidente mortale a Gela. Un pedone, Giovanni Martines di 66 anni, è stato travolto mentre attraversava la strada in via Venezia da una Jeep. Il conducente, un uomo di 77 anni, non si sarebbe accorto della sua presenza. L’impatto è stato fatale e l'uomo è morto praticamente sul colpo. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi ma quando sono arrivati non c’era più niente da fare. Il suo cuore si era già fermato. Sono in corso adesso le indagini dei carabinieri.