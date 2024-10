Dal 14 al 16 ottobre 2024, Caltanissetta e Catania ospiteranno il convegno internazionale Scambi culturali tra la Penisola Iberica e la Sicilia. Dalla Preistoria al Siglo de Oro, un evento che si

propone di esaminare, in modo approfondito, le dinamiche culturali, storiche e commerciali che hanno legato per secoli queste due aree del Mediterraneo. Questa iniziativa accademica di alto profilo è dedicata a un’analisi sistematica e interdisciplinare delle relazioni storiche tra la Sicilia e la Penisola Iberica, grazie al contributo di rinomati studiosi

e ricercatori provenienti da istituzioni accademiche italiane ed estere.

Le prime due giornate (14 e 15 ottobre) si svolgeranno nella sala convegni di Sicilbanca (via Crispi 23, Caltanissetta), mentre la giornata conclusiva (16 ottobre) si terrà nell’Aula Magna del

Palazzo Centrale dell’Università di Catania. L’iniziativa, ideata da Francesca Mercadante, geoarcheologa e presidente dell'associazione Mirto Verde ODV, e Rosalba Panvini, archeologa e presidente dell'Associazione Cenacum (Centro Attività Culturali del Mediterraneo), promossa da SICILBANCA attraverso la sua istituzione culturale Fondazione Sicana, in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, rappresenta una straordinaria opportunità per fare il punto sugli ultimi studi e sulle ricerche più recenti relative all’arco temporale che va dalla Preistoria al Siglo de Oro.