Scendono in campo di nuovo le Mamme del centro storico di Caltanissetta: «Il problema della crisi idrica coinvolge tutti»

Il comitato adesso ha una sua struttura e la presidente è Annalisa Sferrazza. Fu lei per prima a bloccare il traffico quel famoso giovedì di fine settembre, durante la protesta. Il comitato ha incontrato il sindaco Walter Tesauro per annunciare le urgenze e le priorità.

«L'erogazione sia equa per tutti - dice la presidente Sferrazza -. Al momento ci sono zone dove l'acqua arriva tutti i giorni perché di passaggio nelle rete che va verso il carcere e l'ospedale». Tra le richieste, quella di monitorare la situazione con continue analisi sull'acqua che continua a uscire torbida dai rubinetti ma ufficialmente è potabile.

Le mamme scendono di nuovo in piazza con una grande manifestazione domenica 20 ottobre alle 17 e partirà da piazza Falcone Borsellino alla quale sperano aderiscano in tanti «perché il problema non è solo di una parte della città - continua Sferrazza - di quella che vive nei quartieri del centro storico, ma di tutti. Anche di chi le autobotti se le può permettere perché se l'acqua finisce, non c'è per i ricchi nè per i poveri». Il sit-in invece continuerà lunedì 14 e martedì 15 dalle 9 alle 12.