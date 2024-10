Schianto a Castelbuono, morto un motociclista

Un motociclista è morto in un incidente lungo la strada statale 286, in località Castelbuono, in provincia di Palermo. La vittima è un uomo di Caltanissetta, di cui non si conoscoo ancora le generalità, in sella a una Yamaha 900. L'uomo era con un gruppo di motociclisti e viaggiavano verso Castelbuono, quando ha perso il controllo della grossa motocicletta ed è finito contro il filo spinato.

Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento. Si segnalano rallentamenti alla circolazione lungo la strada statale 286 Di Castelbuono. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Indagano i carabinieri di Petralia.