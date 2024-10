A Caltanissetta sit-in per l'acqua, turni di erogazione ogni 6 giorni

Associazioni, partiti, diversi cittadini, ma anche i sindaci della provincia, hanno partecipato questa a Caltanissetta al sit-davanti l’Assemblea Territoriale Idrica per rivendicare il diritto all’acqua. La distribuzione idrica, che in questo momento nel capoluogo avviene con turni di 6 giorni, nelle ultime ore ha subito un ulteriore slittamento per «un disservizio - riferisce Siciliacque - del sistema di presa ausiliario con zattere galleggianti presso l’invaso Ancipa, a causa di un guasto lungo la linea».

A lungo applaudito il vicario del vescovo, monsignor Onofrio Castelli, il quale ha invitato i politici a non fare promesse che non possono mantenere. «A volte - ha detto - è meglio tacere che dire una parola falsa». Il vicario ha poi denunciato l’abusivismo delle autobotti: «Ancora oggi nel 2024 mi duole vedere che c’è chi batte moneta sulla mancanza di acqua. Esiste un mercato nero dell’acqua a Caltanissetta e in un momento come questo bisogna aiutarsi non sfruttarsi».