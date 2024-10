Controlli in una casa di riposo a Mussomeli, multa da 20 mila euro

Controlli dei carabinieri e del Nas in una casa di riposo di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. I militari, insieme al Nucleo Ispettorato Lavoro e al Nas di Ragusa, hanno effettuato verifiche per il contrasto del lavoro irregolare e al rispetto della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dei reati in materia di sicurezza alimentare ed alla verifica del rispetto della normativa igienico sanitaria di settore, controllando una struttura di assistenza per anziani.

Dall’accertamento non sono emerse criticità in ordine alle condizioni igienico-sanitarie, alimentare e di assistenza degli anziani ospitati ma violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Fatte sanzioni amministrative per oltre 20mila euro.