Il testacoda a 120 all'ora e lo schianto: chiesti 8 anni per la morte di una ragazza a Gela

Chiesti 8 anni di carcere per Gaetano Vizzini, 23 anni, di Catania che il 17 marzo 2019 effettuò un testacoda a 120 chilometri orari, provocando la morte di Vittoria Maria Caruso (nella foto), 15 anni di Gela, che si trovava sui sedili posteriori dell’auto. Il pubblico ministero era partito da una richiesta di condanna pari a 12 anni di reclusione, poi ridotti a 8 per il rito abbreviato (chiesto e ottenuto dall’imputato nella scorsa udienza) che consente lo sconto di un terzo della pena. La famiglia è assistita da Giesse, gruppo specializzato nel risarcimento di incidenti stradali mortali, e con l’avvocato fiduciario, Rita Parla, si è allineata alle richieste del pubblico ministero chiedendo, in aggiunta, la revoca della patente.

L’incidente avvenne poco dopo le 22 sulla strada statale 117 Contrada Farello a Gela. Vizzini, alla guida della Fiat Panda della madre, imboccò una strada chiusa al traffico in direzione del cimitero di Farello. In auto, insieme a lui, altri tre ragazzi tra cui appunto Vittoria. Dopo aver raggiunto i 120 chilometri orari, Vizzini tirò il freno a mano, sterzando a sinistra ed effettuando un testacoda.