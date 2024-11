Abusi sulla sorella adottiva da quando era una bambina, secondo processo a Caltanissetta

Due i processi piovuti sul suo capo perché accusato di avere più volte abusato della sorella adottiva. A cominciare da quando era ancora una bambina. Da uno, al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, ne è già uscito pulito. L’altro, dinanzi al Collegio ordinario, lo sta affrontando. Sì perché le sospette violenze sarebbero spalmate nell’arco di quattro anni con, a fare da spartiacque, per la giustizia, la maggiore età nel frattempo raggiunta dal sospetto abusatore.

Lui che, secondo la tesi accusatoria, avrebbe iniziato ad approfittare della sorella nel momento in cui sarebbe entrata a far parte della sua famiglia. Era il 2002 ed entrambi, a quel tempo, erano minorenni. Lei appena dieci anni, lui qualcuno in più.

Un servizio completo di Vincenzo Falci sul Giornale di Sicilia in edicola oggi