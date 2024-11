Sequestrato a Mussomeli per chiedere un riscatto, arrestato il «carceriere»

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, per il reato in concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione. Vittima un curdo iracheno di 29 anni attirato in Sicilia con la promessa di un lavoro e un alloggio e che invece è stato sequestrato per quattro giorni.

Il giovane, contattato da un connazionale, aveva preso il primo treno da Bolzano per arrivare in Sicilia dove si è ritrovato vittima di sequestratori senza scrupoli. Il ragazzo, una volta giunto a Caltanissetta, è stato prelevato da un uomo che lo ha fatto salire in macchina alla volta di Mussomeli. Una volta giunto in paese due uomini incappucciati lo hanno picchiato e rinchiuso in una stanza dove è stato anche incatenato al muro. Poi i sequestratori hanno chiamato il padre della vittima che si trova in Iraq chiedendogli un riscatto di 500 mila dollari minacciando anche di uccidere il figlio. Il padre del ventinovenne, funzionario di polizia in Iraq, si è messo subito in contatto con il nipote residente a Bolzano e da lì sono scattate le ricerche.