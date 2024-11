«Mettiti in ginocchio», marito violento condannato a 5 anni a Caltanissetta

Prima le botte e poi costretta pure a inginocchiarsi davanti al lui per giurargli di non averlo mai tradito, togliendole pure il cellulare. E l’avrebbe pure sequestrata in casa per impedirle di uscire. In questo doloroso scenario anche offese indicibili e minacce. Ma adesso il «marito violento», spesso sotto effetto di droga durante queste sfuriate, è stato processato e condannato. Per avere reso un inferno la vita della sua convivente.

Sono cinque gli anni di carcere – a fronte dei quattro anni e quattro mesi chiesti dall’accusa – comminati a un trentatreenne nisseno, S.A.C. (del quale si omettono volutamente le generalità a tutela della parte offesa) finito sul banco degli imputati per rispondere di maltrattamenti e sequestro di persona. Il giudice Lorena Santacroce, come chiesto dal legale di parte civile (l’avvocatessa Maria Francesca Assennato), oltre a imporre il pagamento di una provvisionale di 2 mila euro, lo ha pure condannato a risarcire la sua ex convivente, una ragazza ventitreenne. L’entità dell’indennizzo sarà poi stabilita in un processo civile. Tra le altre pene accessorie, anche l’interdizione dai pubblici uffici per l’intera durata della pena.