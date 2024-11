Mafia, rinviati a giudizio ex generali dei carabinieri accusati di depistaggio: tra loro lo storico collaboratore di Falcone

Il gup di Caltanissetta, Graziella Luparello, ha rinviato a giudizio gli ex generali dei carabinieri Angiolo Pellegrini, 82 anni, storico collaboratore del giudice Giovanni Falcone, e Alberto Tersigni, ormai in pensione. Entrambi sono accusati di depistaggio.

A giudizio anche l’ex poliziotto Giovanni Peluso, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa. I due ufficiali, per lungo tempo in forze alla Dia, avrebbero ostacolato le indagini della Procura a riscontro delle dichiarazioni del pentito Pietro Riggio, ex agente della polizia penitenziaria, poi arrestato con l’accusa di essere legato ai clan mafiosi.

Pellegrini e Tersigni, nei primi anni 2000, gestivano il collaboratore di giustizia, sulla cui attendibilità, però, molte Procure hanno più volte espresso dubbi. Secondo i pm non avrebbero dato il giusto peso alle rivelazioni di Riggio, all’epoca loro confidente, rivelazioni che, sempre a dire degli inquirenti, avrebbero potuto portare alla cattura del latitante Bernardo Provenzano e a scoprire un progetto di attentato all’ex giudice del pool antimafia Leonardo Guarnotta.