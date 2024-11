Giornata contro la violenza di genere, a Trapani e Gela caserme dei carabinieri illuminate di rosso

L’Ufficiale ha poi evidenziato l’importanza dell’attività di prevenzione e contrasto messa in campo dall’Arma,sottolineando come, sia a livello nazionale che locale, i Carabinieri siano al fianco delle vittime,pronti a offrire supporto e protezione.Il Tenente Colonnello Montemagno ha lanciato un forte appello alle donne affinché trovino ilcoraggio di uscire dal silenzio, affidandosi alle istituzioni, ai servizi sociali e alle forze dell’ordine.

Un momento particolarmente significativo del convegno è stato dedicato alle cause delle difficoltà incontrate dalle donne nel denunciare violenze subite, e a come poterle superare.

Oggi, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” il Comandante delReparto Territoriale di Gela, Tenente Colonnello Marco Montemagno è intervenuto presso l’Istituto Carlo Maria Carafa di Riesi, ove si è svolto un convegno di alto profilo etico e morale organizzatodalla Scuola e dal Lions Club di Riesi.L’iniziativa, rivolta agli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo alberghiero e del liceoscientifico, ha suscitato grande interesse e partecipazione.

Ha inoltre ricordato l’importanza di utilizzare strumenti come il Numero Unico di Emergenza 112 e il1522, attivo per fornire assistenza alle vittime di violenza e stalking. Nell’ambito delle iniziative legate alla giornata Orange the World promossa dal SoroptimistInternational, anche la caserma dei Carabinieri di Gela è stata illuminata di arancione.

A Trapani analoga iniziativa dell'Arma. Anche qui dove tutti gli edifici dei carabinieri sono stati illuminati di rosso. Questo gesto simbolico, che sottolinea l’importanza dell’impegno condiviso contro la violenza di genere,rappresenta un segnale di speranza e di solidarietà verso tutte le vittime.