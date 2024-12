L’Ancipa riapre i rubinetti per 3 giorni nel Nisseno ma il sindaco di Troina non ci sta: noi esclusi

Emergenza idrica, scatta la prima denuncia per interruzione di pubblico servizio. L’ex sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino adesso consigliere comunale e vice presidente dell’Anci nazionale ha presentato l’esposto contro ignoti alla guardia di finanza che già ha indagato sulla vicenda autobotti dopo un articolo del nostro giornale sull’acqua di contrabbando.

La cabina di regia ha deciso che ripartirà l’erogazione idrica nel capoluogo nisseno e a San Cataldo i quantitativi sufficienti arriveranno dall’Ancipa, infatti la cabina ha deciso di prorogare di tre giorni l’erogazione per consentire a Siciliacque di effettuare i lavori. Dunque un passo indietro della protezione civile rispetto alla diffida di giovedì sera. Una decisione che ha scatenato la protesta del sindaco di Troina, Alfio Giachino, uno dei Comuni orfano delle forniture dell’Ancipa.

E oggi un gruppo di cittadini dovrebbe occupare l’impianto di potabilizzazione a valle della diga Ancipa.

A Caltanissetta oggi saranno serviti due quartieri Centro Balate 2 e Cinnirella. Intanto in molte zone già sono sette i giorni di stop. Ma non arrivando il quantitativo necessario per riempire i serbatoi sia per Caltanissetta che per San Cataldo per adesso l’erogazione idrica è stata sospesa. E per questo, il capo della protezione civile di Agrifento ha invitato i sindaci a inviare autobotti.