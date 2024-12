In fuga dall’Italia da più di un anno, arrestato a Niscemi: deve scontare oltre 5 anni

In fuga dall’Italia da più di un anno. Arrestato un quarantaquattrenne di Niscemi dai carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile del Reparto Territoriale di Gela, insieme ai militari della Stazione di Niscemi.

Era ricercato in quanto sottrattosi all’esecuzione di un provvedimento di cumulo pene emesso dalla procura generale di Lecce per una pena complessiva di 5 anni, 10 mesi e 11 giorni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, furto e resistenza a pubblico ufficiale, commessi dal 2007 al 2018.

L’uomo da anni risiedeva in Germania, ma ogni tanto tornava per incontrare i familiari. I carabinieri a seguito di attività investigativa, hanno deciso di perquisire la sua abitazione, trovandolo all’interno. Era in possesso di 200 grammi circa di marijuana ed è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto nel carcere di Gela. Il gip ha convalidato l’arresto confermando la custodia cautelare in carcere.