Caltanissetta, niente acqua calda in carcere: protesta anche la polizia

I sindacati di polizia Sappe, Sinappe, Uspp e Osapp hanno indetto per le 10 di domani 11 dicembre dinanzi al carcere Malaspina di Caltanissetta una manifestazione per protestare contro la mancanza dell’acqua calda e le carenze di organico e strutturali della struttura.

Lo rendono noto gli stessi sindacalisti, aggiungendo che «nessun intervento risolutivo è stato approntato per le problematiche di carattere igienico sanitario concernente l’impianto idrico e l’erogazione dell’acqua calda, costringendo il personale in servizio a subire le continue rimostranze della popolazione detenuta per la mancata assicurazione di un diritto garantito dai principali fondamenti dell’ordinamento penitenziario in tema di igiene».

«Tale inefficienza - continuano - ha determinato nei giorni scorsi una manifestazione di protesta della popolazione detenuta del reparto media sicurezza, che si è rifiutata di rientrare nelle proprie camere di pernottamento al termine delle attività di socialità, occupando gli spazi comuni e costringendo il personale di polizia penitenziaria a permanere in servizio per garantire la sicurezza del penitenziario».