In casa aveva un chilo di hashish e una pistola, arrestato a Gela

I carabinieri di Caltanissetta, coadiuvati dallo squadrone eliportato cacciatori «Sicilia», hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 43 anni che in casa, a Gela, aveva una pistola calibro 22 con matricola abrasa e i proiettili e un kg di hashish. L’indagato è in carcere su ordine del gip.

In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare operata nel comune di Gela in un’abitazione rurale in uso all’uomo, i militari hanno rinvenuta, nascosta in un’intercapedine del soffitto, la pistola e la droga.