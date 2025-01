A Caltanissetta da 5 giorni acqua non potabile. Il comitato delle mamme al prefetto : «Nessuno ci ascolta»

È un “je accuse” a tutti gli effetti il contenuto della lettera che il “comitato delle mamme per l’acqua” di Caltanissetta indirizza al sindaco Walter Tesauro.

Una pagina fitta di domande che sino ad ora non hanno trovato risposte. Nel capoluogo ancora dopo cinque giorni l’ordinanza di non potabilità dell’acqua non è stata revocata. Acqua che esce gialla dai rubinetti e nessuna spiegazione sulla ragione. Si sentono non ascoltate le mamme del comitato.

Non ricevute dal direttore generale di Caltaqua Andrea Gallè venerdì, il giorno del sit-in autorizzato dinnanzi agli uffici dell’ente gestore. L’ingegnere Gallè non era in ufficio.

Chiedono al sindaco la ragione dell’ordinanza di non potabilità emanata il giorno dopo le analisi dell’acqua da parte dell’Asp .“Avremmo voluto rappresentare al direttore generale la situazione di grave disagio che sta subendo la cittadinanza ma il direttore era assente e nessuno ci ha ricevuto in sua vece: in mancanza del direttore chi ne espleta la funzione e perché non ha sentito il dovere di ascoltare le gravi problematiche della cittadinanza? -scrive Tiziana Nicotra in rappresentanza del comitato-