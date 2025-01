Tragico scontro sulla statale 189 a Campofranco: un morto e due feriti

Un uomo di 54 anni, Alfredo Luca Maria Vario è morto e altre due persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due automobili a Campofranco, in provincia di Caltanissetta, sulla strada statale 189 «Della Valle dei Platani», all’altezza del km 44,700.

L’imprenditore agricolo cinquantaquattrenne Alfredo Luca Maria Vario, di Campofranco, era figlio di un noto medico di famiglia campofranchese deceduto da diverso tempo. L'uomo, tornava da Agrigento e ha perso la vita in uno scontro frontale con un Fiat Iveco.

Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso che ha trasportato uno dei due feriti all’ospedale Sant’Elia, in codice giallo. L’altro ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Agrigento.

È intervenuta la polizia stradale da Palermo e i carabinieri per la viabilità, oltre che i vigili del fuoco e le squadre di Anas.