Caltanissetta, ridotta la tariffa idrica dopo i tagli nelle forniture

Un sospiro di sollievo. Una seppur piccola boccata d’ossigeno per i residenti nella provincia di Caltanissetta che hanno subito la crisi idrica, ridotto il costo dell’acqua. Per prima in Sicilia la tariffa sarà ridotta dai 10 ai 15 euro a trimestre in bolletta. Lo ha deciso l’assemblea dell’Ati composta dai sindaci dei comuni della provincia.

Una lunga estate torrida e l’inizio dell’inverno altrettanto torrido che ha costretto i nisseni a subire razionamenti dell’erogazione fino a turni ogni sei giorni, hanno portato la governance a prendere la decisione, una forma di ristoro che non potrà mai coprire i danni subiti dai cittadini. La manovra tariffaria approvata mercoledì sera in assemblea, prevede per il 2025 l’abbattimento di un punto e cinquanta in percentuale rispetto alle previsioni 2023.

«Un risultato voluto dai sindaci per dare un segnale alle loro comunità - dice Massimiliano Conti, presidente dell’Ati idrico - abbiamo abbattuto il costo dell’acqua e si vedrà anche nelle bollette soprattutto in un momento in cui crescono i costi dell’energia, quello dell’acqua nella nostra provincia ha un momento di congelamento».