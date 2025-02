Caltanissetta, trovata una casa protetta per la donna in fuga dall'ex

«Grazie alla sinergia tra le sentinelle del territorio e le associazioni virtuose a tutela delle donne, sono riuscita a portare entrambi in una struttura protetta» . Lo dice l’onorevole Cinzia Leone, che dal 2019 al 2022 è stata vice presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, che è intervenuta nella vicenda della donna maltrattata di Caltanissetta e del figlioletto di 8 anni, ieri ricoverati finalmente in una casa protetta.

«Ciò che mi lascia sgomenta - aggiunge la parlamentare - è che, come troppo spesso accade il pm di Caltanissetta in questione, una donna, ha mostrato totale mancanza di empatia, mettendo in dubbio la testimonianza della vittima nonostante le evidenti violenze subite. È inaccettabile che proprio chi dovrebbe garantire giustizia finisca per perpetuare un sistema che ostacola la protezione delle donne e dei minori. Questo è un chiaro esempio di violenza istituzionale, che non possiamo più tollerare. Questa vicenda dimostra quanto sia necessario abbandonare la logica dell’emergenza per adottare un approccio strutturato e preventivo. La violenza di genere è una questione culturale e sistemica, e solo con strumenti adeguati si può davvero contrastare. Serve formazione, una corretta informazione libera dal sensazionalismo e dalla banalizzazione, e soprattutto una rete capillare sul territorio. Le associazioni sono, anch’esse come la scuola, sentinelle fondamentali nella lotta alla cultura maschilista e patriarcale che alimenta la violenza di genere. Grazie alla collaborazione tra un’informazione indipendente e la rete di conoscenze locali, come la presidente dell’associazione Aurea Caritate, Anthea Di Benedetto, siamo riusciti a ottenere un risultato concreto. Questa è la prova che, quando si ha volontà e metodo, si possono salvare vite e cambiare il sistema. La politica - conclude Cinzia leone - ha il dovere di strutturare un modello efficace per eliminare non solo la violenza diretta sulle donne, ma anche quella istituzionale che troppo spesso le lascia».