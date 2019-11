Caltanissetta, Flavio Bucci inaugura la stagione del Regina Margherita

Sarà Flavio Bucci ad inaugurare la stagione 2019/2020 del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Uno dei grandi mattatori della scena nazionale, tra i volti più amati di teatro, cinema e tv e che ha lavorato con i più grandi registi italiani (da Nanni Loy a Dario Argento, da Mario Monicelli a Gabriele Salvatores, da Paolo Virzì a Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni) aprirà la stagione quest'anno organizzata e gestita direttamente dall'Amministrazione comunale.

L'appuntamento è per sabato 30 novembre alle ore 21 con “E pensare che ero partito così bene”, spettacolo firmato a quattro mani da Flavio Bucci con Marco Mattolini, che firma anche la regia, e che passa in rassegna la vita e carriera del grande attore torinese (in scena con Almerica Schiavo e Alessandra Puglielli): i successi e le defaillances, attraverso aneddoti e riflessioni filosofiche, citazioni dei suoi lavori e di quelli degli altri, consuetudini, vizi privati e pubbliche virtù dello spettacolo, per disegnare un percorso e un periodo storico e artistico poco lontano nel tempo, ma molto distante da noi, tutto con la proverbiale spregiudicatezza del grande attore.

Prima dello spettacolo sarà proprio Flavio Bucci a consegnare un particolare riconoscimento, voluto dall'Amministrazione comunale, all'attore e regista nisseno Giorgio Villa, memoria storica del teatro nisseno e tra i fondatori della Compagnia “Quindici” insieme a Peppe Nasca, per i suoi meriti artistici e per la sua costante dedizione alla diffusione della tradizione teatrale nissena.

© Riproduzione riservata