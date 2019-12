Teatro, Lunetta Savino a Caltanissetta con “Non farmi perdere tempo”

Sarà Lunetta Savino la protagonista della stagione del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, organizzata dall'Amministrazione comunale del sindaco Roberto Gambino. Con un monologo ironico e commovente, “Non farmi perdere tempo”, l'attrice salirà sul palco nisseno giovedì 12 dicembre alle ore 21.

Il testo, che porta la firma di Massimo Andrei, racconta di Tina, una donna comune, colpita dal destino, ma che non si arrenderà mai. Ha individuato il tempo a sua disposizione come risorsa-energia-fortuna-possibilità e se n’è impadronita produttivamente: lo ha conquistato. Sono i gesti quotidiani e le aspettative comuni che la illuminano riguardo alla preziosità del tempo che normalmente lasciamo scorrere e perdere.

A un certo punto della sua vita, sollecitata da un evento, Tina decide di affrontare e concludere molte delle faccende ordinarie e straordinarie, delle aspirazioni e passioni che ha sopportato, aspettato o rimandato per molto tempo. Siano esse familiari o d’amore o di lavoro o di divertimento, vanno affrontate adesso. Il tempo stringe. Naturalmente non tutto si può fare, ma vale sempre la pena cercarne, o perlomeno conquistarsene, “la possibilità”.

Come il pirandelliano protagonista de "L’uomo dal fiore in bocca" si rifugia nell’immaginazione, così Tina si rifugia nella grande medicina che è la fantasia, pur non perdendo mai di vista il concreto. Sono due i registri recitativi utilizzati parallelamente dalla Savino: quello comico e quello tragico.

Giovedì 12 dicembre alle ore 18 nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine (ingresso libero) Lunetta Savino si racconterà al pubblico durante un'intervista condotta dalla giornalista Ivana Baiunco.

Lunetta Savino ha debuttato a teatro nel 1981 con “Macbeth” ma arriva al grande pubblico nel 1998 con il ruolo di Cettina nella serie televisiva “Un medico in famiglia”. All'attività teatrale ha sempre affiancato quella televisiva (Il bello delle donne, Raccontami e Il figlio della luna, in cui interpreta il ruolo di Lucia, vera madre-coraggio siciliana di Fulvio Frisone).

La carriera cinematografica di Lunetta Savino conta molte presenze importanti tra cui Mi manda Picone di Nanni Loy del 1983, Cucciolo (1998), Matrimoni (1998), Liberate i pesci! (1999), Se fossi in te (2001), Viva la scimmia (2002), Amore con la S maiuscola (2002), Mai + come prima (2005), Saturno contro (2007) e Mine vaganti (2010) di Ferzan Özpetek.

Nel 2014 gira il film-tv Pietro Mennea - La freccia del Sud, dove interpreta Vincenzina Mennea, ruolo per il quale nel 2015 vince il Premio Flaiano come migliore interprete femminile. Sempre nel 2014 compare nella serie tv Il candidato - Zucca presidente, trasmessa all'interno del programma Ballarò. Appare sul piccolo schermo nell'autunno 2015 nel fiction di Rai 1 È arrivata la felicità, e successivamente nel film tv Felicia Impastato, come protagonista nel ruolo della madre di Peppino Impastato. Dallo scorso aprile conduce su Rai 3 il programma Todo cambia.

© Riproduzione riservata