Teatro, Emma Dante torna a Caltanissetta con "Extra Moenia"

Emma Dante, dopo anni d'assenza, ritorna sulla scena nissena. Sabato 14 dicembre alle ore 21 la regista palermitana sarà al Teatro Regina Margherita con lo spettacolo “Extra Moenia” che vede protagonisti gli allievi della “Scuola dei mestieri dello spettacolo” del Teatro Biondo di Palermo da lei diretta.

Lo spettacolo, realizzato con la collaborazione di Sandro Maria Campagna e Carmine Maringola, vede in scena i giovani interpreti Giulia Bellanca, Costantino Buttitta, Martina Caracappa, Chiara Chiurazzi, Martina Consolo, Danilo De Luca, Adriano Di Carlo, Valentina Gheza, Cristian Greco, Federica Greco, Paola Gullo, Giuseppe Lino, Beatrice Raccanello, Francesco Raffaele, Valter Sarzi Sartori, Calogero Scalici, Maria Sgro, Gianluca Spaziani, Nancy Trabona, impegnati a vivere i momenti di una giornata qualunque: ci si sveglia, ci si prepara e si esce di casa per affrontare il mondo.

Le relazioni, gli incontri, gli scontri, il lavoro, le frustrazioni, la competizione, le soddisfazioni e i fallimenti sono alcuni dei tasselli che formano il frenetico mosaico delle giornate. In un crescendo che ha i ritmi della tarantella, i giovani attori si ritrovano alla fine della giornata stressati e frustrati. La performance è anche un modo per gettare la maschera e spogliarsi di quegli abiti che obbligano a ricoprire un ruolo sociale, per danzare liberandosi da ogni fardello, in un rituale condiviso, liberatorio e potente.

Lo spettacolo “Extra Moenia” è il primo spettacolo dell'abbonamento “Quattro perle”, una selezione di 4 spettacoli particolarmente adatti anche ad un pubblico di adolescenti e studenti universitari, proposti ad un prezzo particolarmente accessibile, con l'intento di avvicinare i giovani a teatro.

