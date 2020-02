Nave di Gela in mostra a a Forlì

Inaugurata ai Musei San Domenico di Forlì la mostra «Ulisse, l’arte e il mito». Organizzata dalla Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il comune romagnolo, l’esposizione, visitabile fino al 21 giugno, conta più di 200 opere ed è imperniata sull'eroe omerico, figura che da tremila anni domina la cultura europea e universale.

La Regione Siciliana ha inviato a Forlì pregevoli reperti archeologici che si sono rivelati da subito i protagonisti assoluti, per l’interesse suscitato dai visitatori. Come la Nave arcaica, prezioso reperto rinvenuto nei fondali di Gela, esposta assieme a una parte del carico. Una porzione della chiglia, la ruota di poppa, il paramezzale e sette madieri (parte dell’ossatura dell’imbarcazione) e un cesto in fibre vegetali assieme a un tripode in bronzo (recipiente con sostegni a forma di zampa leonina) vengono mostrati ai visitatori mediante un supporto trasparente appositamente realizzato che consente di ammirare la nave e la tecnica di costruzione.

Musumeci, ha partecipato all’inaugurazione, accompagnato dalla soprintendente del Mare Valeria Li Vigni, dalla soprintendente dei Beni culturali di Caltanissetta Daniela Vullo e dal direttore del Parco archeologico di Gela, Luigi Gattuso.

«La cultura - sottolinea il presidente della Regione - non ha confini. Abbiamo dato una lezione: due regioni, una del nord e una del sud, governate da due coalizioni diverse, grazie a Ulisse si sono incontrate. Ognuna ha dato il proprio contributo, aprendo una strada che sarà percorsa anche nei mesi futuri. Sono tante le cose che vorremmo organizzare a Gela, che è la città dal cui mare abbiamo tirato fuori questa meraviglia e sono convinto che un simile rapporto di collaborazione possa continuare, anche altrove. E’ una iniziativa di grande valore culturale per la quale siamo davvero felici d’aver potuto dare la nostra collaborazione».

